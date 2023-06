Desde hace varias semanas Melissa Klug se ha presentado en varios programas de espectáculos para exigirle a su ex pareja Jefferson Farfán que pase más tiempo con sus hijos, lo que habría dejado ver una presunta ausencia por parte del futbolista peruano con los menores. En ese sentido, el vástago de la empresaria le dedicó un amoroso y tierno mensaje por el ‘Día del Padre’ a su madre. ¿Se olvidó de su papá?

A través de sus rede sociales, ‘La Blanca de Chucuito’ compartió el presente que recibió por parte de su menor hijo con la ‘Foquita’, el regaló aparentemente habría sido hecho en su colegio y contenía una hermoso mensaje por tan especial fecha por lo que Melissa Klug no dudo en compartir su emoción con sus seguidores.

¿Qué regalo recibió Melissa Klug por el Día de la Padre?

A través de sus historias de Instagram, Melissa Klug compartió su felicidad con todos sus seguidores al mostrar emocionada el regalo que recibió por parte de su hijo en conmemoración por el Día del Padre. El presente fue un pequeño trofeo que dice #1 DAD (Papá número 1), pero eso no sería todo, pues contenía un hermoso mensaje que destacaría la labor como mamá y papá de la ‘Blanca de Chucuito”.

“ You are the best dad/mom ever and I love you very, very, very much ”. Cabe destacar que el mensaje está en ingles, por lo que aquí te compartimos la traducción: “ Eres la mejor mamá/papá del mundo y te amo muchísimo ”. Melissa Klug respondió al detalle y escribió. “ Te amo mucho, mi amor ”.

