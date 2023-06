No todo sería felicidad en el matrimonio de Katy Jara, pues ahora su esposo, Marvin Bancayan, ha sido denunciado por no cumplir con el pago de pensión de alimentos a la madre de su menor hijo, Fabiola de la Cruz. La pareja de la cantante incluso tendría orden de captura por presuntamente haberse desentendido completamente del menor.

El polémico caso que involucra al esposo de Katy Jara fue expuesto en el programa Magaly Tv La Firme, además la ‘Urraca’ consiguió las declaraciones de Marvin en las que explicas las razones por las que habría decidido no hacerse cargo de su menor.

¿Qué pasó con el esposo de Katy Jara?

Según la ex pareja y madre del hijo del esposo de Katy Jara, Marvin Bacayan no ha cumplido con la pensión de alimentos de su hijo desde hacer varios meses y actualmente “ debería 36 mil soles y reveló que Marvin tiene orden de captura por “desentenderse totalmente. Cuando el bebé nació, él lo vio como tres veces y yo como esposa (en referencia a Katy) le pido que cumpla con su hijo, ¿no? ”.

Por su parte, Marvin Bacayan se justificó y en comunicación con el programa de la ‘Urraca’ explicó cuáles fueron los motivos por los que decidió ya no pasar dinero a la madre de su hijo. “ Mi hijo no tiene un cuidado adecuado, no tiene el peso adecuado y tiene el dedo roto. No sé qué le pasó y hasta tiene ácaros... recién nacido también tuvo una operación de hernia ”, sostuvo el esposo de Katy Jara.

Esposo de Katy Jara debería 36 mil soles de pensión de alimentos





TE PUEDE INTERESAR