Tras un largo juicio, el futbolista peruano Sergio Peña fue condenado HOY miércoles de 14 de junio por el tribunal de Suecia por el delito de conducir un auto bajo los efectos del alcohol. El deportista nacional recibió una pena condicional por lo que deberá cumplir 50 horas de servicio comunitario.

Como se recuerda el mediocampista peruano fue detenido y detecta con 1.3 miligramos de alcohol en sangre durante un operativo en el centro de la ciudad. Peña no habría sido considerado por la comunidad sueca como un “peligro manifiesto” para los transeúntes u otros vehículos por lo que por su delito recibió una pena condicional. Sin embargo, cabe resaltar que la fiscalía de Suecia reclamaba pena de cárcel para el pelotero.

¿Cómo fue el juicio contra Sergio Peña?

En un inicio, Sergio Peña admitió su responsabilidad en el primer cargo, pero declaró inocente por el delito de conducción ilegal, ya que usó si identificación peruana y desconocía que tenía que solicitar una nueva.

“Fue mi fallo, pero no soy ningún delincuente . Estaba cenando con una amiga. Duró como cinco o seis horas y tomé algunas copas de vino. No me pareció que estuviese impedido para conducir. Sé que me equivoqué, pero no me sentía influido (por el alcohol)”, dijo Peña en su declaración.

Por su parte su club sueco en el que juega Malmö FF también lo amonestó por su falta y lo habría castigado al suspenderle el salario.

