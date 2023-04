Terrible. Sergio Peña se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras revelarse que fue intervenido por la Policía cuando manejaba en estado de ebriedad en Suecia, país donde actualmente vive y juega al fútbol para el equipo Malmö FF.

Según se supo por medios internacionales, el hecho ocurrió el último martes 18 de abril, cuando el futbolista se encontraba dirigiéndose a su vivienda luego de haber cenado con un amigo.

El mediocampista peruano conducía a 70 kilómetros por hora en una vía de 40 carriles con 1,3 por mililitros de alcohol en la sangre, lo que supera el límite para conducir en dicho país. Asimismo, el pelotero ya no contaría con su brevete y podría terminar dos años en la cárcel.

Al respecto, Peña pidió las disculpas del caso y prometió que no volvería a cometer un error de esa índole. “Pido disculpas al club, compañeros y aficionados. Estas cosas son cosa de la policía y de mi abogado. No puedo decir nada al respecto. Estaba cenando con un amigo. Comemos y hablamos de muchas cosas. Bebemos unas copas de vino y después de la cena conduzco a casa. Sé que no es bueno, pero sí, no lo volveré a hacer”, comenzó diciendo a la prensa extranjera.

Por otra parte, el jugador dejó entrever que no habría recibido ningún tipo de castigo por parte de su equipo Malmö FF de Suecia. “Estoy aquí porque juego al fútbol y sigo trabajando. Tengo una familia y trato de no pensar demasiado en esto. Soy un jugador profesional y estoy aquí por el Malmo, pero esto pasó y tengo que concentrarme en los partidos y entrenamientos”, expresó.

