¿Indirecta bien directa? Valery Revello no se calló nada y utilizó sus redes sociales para arremeter contra Sergio Peña, padre de su menor hija, por aparentemente no pasar tiempo de calidad con su pequeña.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo señaló que la prioridad para cualquier padre siempre deberían ser sus hijos, y no otros asuntos. “Los hijos son primero. Tu familia, tus amigos y tus banalidades pueden esperar”, comenzó escribiendo.

Asimismo, Valery también compartió una reflexiva imagen donde se enfatiza cómo algunos padres aparentan querer a sus hijos solo por redes sociales, pero en la vida diaria no lo demostrarían como debe ser.

“Qué onda con los vatos que son papás y no se hacen cargo de sus hijos pero publican fotos de los niños como frases ‘te amo hijo’... De amor y fotos en Facebook no comen los hijos, no seas hipócrita, ten poquitos pantalones para ser así”, se logra leer en la foto.

“Qué fácil es gastarte tu dinero en la peda pero no en medicina, vestido o calzado de tus hijos. Y si no vas a hacerte cargo, vete por completo, no publiques fotos. Más daño les haces yéndolos a ver una vez al mes, mejor déjalo y ojalá no sea tarde cuando te arrepientas”, finalizó.

