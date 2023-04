Fuertes declaraciones. La separación de Valery Revello y Sergio Peña ha dado mucho de que hablar y esta vez la modelo y ex esposa del jugador de la selección peruana decidió responder algunas preguntas de sus seguidores en Instagram para aclarar algunos detalles de su vida de casada, sin embargo, grande fue la sorpresa por una reveladora respuesta .

Un seguidor de Valery Revello fue muy puntual y le cuestionó a la modelo si extraña su vida de casada. “Extrañas tu vida de casada? (no al marido, sino la vida)” es la pregunta que se lee en la historia de Instagram de la modelo. “Claro que sí, yo era feliz con mi familia de 3, pero no siempre es como lo esperas. Uno no puede controlar las acciones de nadie. Igual ahora estoy más feliz que antes. Mi paz y tranquilidad no son negociables”, respondió la modelo.

En ese sentido, Valery afirmó que si podría volverse a enamorar e inclusive que desea tener otro bebé pero mucho más adelante. “Sí, hoy, mañana y siempre. Suena mal me parece, pero live, laugh , love”. De igual modo respondió que si desea tener hijos, pero más adelante. “Sí, quisiera tener uno más, pero muchísimo más adelante”, comentó la ex esposa de Sergio Peña.

Sin embargo, dio entender que espera conocer un hombre que solo tenga ojos para ella y que sepa que no le gusta compartir. “Todo depende si llego a enamorarme de un buen hombre con quien quiera formar una familia y que obvio tenga ojos solo para mí y que sepa que no me gusta compartir, porque a veces asumen que sí”, agregó la modelo. ¿Será acaso una indirecta para su ex esposo?

Valery Revello finalizó la serie de preguntas y aseveró que no llora hace tiempo. “No lloro hace siglos. Me hicieron tanto daño que creo ya no tengo (lágrimas). Qué sad suena pero es verdad, me volví un poco fría y después de eso, ya nada me sorprende y aprendí a no tomarme nada personal , las acciones del otro reflejan a esa persona, más no a ti”, sentenció la modelo.

Valery Revello manda indirecta a Sergio Peña