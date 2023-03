La modelo Valery Revello enfureció en sus redes sociales luego que su expareja Sergio Peña la desmintiera públicamente sobre la vez que se conocieron. Ella no soportó la actitud del futbolista y arremetió fuertemente contra él.

A través de su cuenta de Instagram, la amiga de Ale Venturo reafirmó su versión y aseguró que Peñita sí se enamoró de ella a primera vista e hizo todo lo posible para conseguir su número telefónico.

“Déjenlo, está aburrido. Yo nunca he hablado, pero me está picando la lengua”, amenazó Valery Revello en una de sus estados.

“Yo nunca miento, bebés. ¿Por qué mentiría? Y no fue a primera vista, fue lo siguiente. Cuando me vio se le cayó la baba hasta el piso, me di cuenta, al toque pidió mi número (no diré a quién) y me escribió al WhatsApp. No entiendo por qué le da roche” , añadió en otra.

“Ya suéltame, te la das de muy superado”, sentenció.

Por qué Valery Revello enfureció con Sergio Peña. Foto: (Instagram/@valerrevello).

¿Qué dijo Sergio Peña?

A través de Instagram, el seleccionado nacional salió a desmentir a su exesposa, quien muy orgullosa reveló que él quedó ‘embobado’ cuando la vio por primera vez.

“¿Eres de enamorarte a primera vista?”, le preguntaron; a lo que Sergio Peña respondió: “No se dejen engañar”, junto a un emoji de carita sonriendo.

