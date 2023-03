La modelo e influencer Flavia Laos realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch donde contestó algunas picantes y candentes preguntas de sus seguidores. La novia de Austin Palao fue consultada sobre si aceptaría hacer un trío sexual.

“¿Harías un trío?”, le preguntaron, a lo que ella sin ningún roche respondió: “ Yo creo que en algún momento de mi vida podría ser que sí, pero si no conozco a la persona, a la tercera persona, nadie de Perú, de Lima ”.

No obstante, la joven de 25 años dejo en claro que no le gustaría que la persona que formaría parte de su encuentro sexual sea una mujer, pues preferiría que sea un hombre.

“No me gustaría ver a mi novio cogie*** a una huev***. Si es un hombre más, fácil porque yo no sufro, sufre él. (¿No te gustaría ver a Austin chapándose a otro?) ¡No, Austin no se va a chapar a un hombre! Me la bajaría. La interacción no es con él, es conmigo”, indicó la rubia ante el asombro de sus acompañantes.

Fotos y Video: (Instarándula | Instagram/@flavialaosu).