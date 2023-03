Ethel Pozo respondió a las fuertes críticas de Magaly Medina, quien la acusó de no poner de su bolsillo y apropiarse de la solidaridad de empresarios hacia los damnificados de los huaycos en Lima y provincias.

La hija de Gisela Valcárcel aseguró hoy, 16 de marzo, que cumplió con su promesa de comprar pañales a un niño de nombre Gael, quien tiene displasia. ‘América HOY’ regresó hasta el distrito de Comas, exactamente al malecón del río Chillón, donde varias viviendas han quedado afectadas por el paso del huaico.

“Cuando nosotros entregamos, claro que tienen que ser en privado, no es algo que vamos comentando, no es la primera vez que voy a un mercado, no es la primera vez que voy a un desastre natural, no es la primera vez” , sostuvo.

Ethel Pozo dijo que hizo la compra junto a Christian Domínguez y algunos actores de la serie ‘Maricucha’. En ese sentido, dio su respuesta a Magaly Medina:

“Ayer hicimos público que íbamos a comprar los pañales y saliendo de la grabación de la novela nos hemos puesto de acuerdo y hemos dado el dinero. Lamentablemente estamos acostumbrados a criticar y a decir que ‘por qué damos, que no damos, que no lo compraste tú’. Esto lo hemos comprado nosotros, con Christian” , agregó.

Janet Barboza pidió a Ethel no seguir respondiendo los cuestionamientos: “eso no es importante, no perdamos el tiempo”.

Qué dijo Magaly de Ethel Pozo

La ‘urraca’ recordó que lo que hizo Ethel Pozo, es algo que siempre ha hecho su madre: “En televisión se suele hacer caridad con la plata de otros, porque muchos conductores llevan ayuda, pero no con su plata, sino con la plata de los auspiciadores”.

Ethel Pozo y Janet Barboza sobre la ayuda que llevan a pobladores de Comas

