La conductora de televisión Gigi Mitre hizo una fuerte confesión en vivo durante la transmisión del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ y se mandó con todo contra Richard Acuña, quien está en el ojo de la tormenta tras las fuertes acusaciones que su ex pareja, Camila Ganoza.

En ese sentido, la compañera de ‘Peluchín’ no se guardó nada criticó duramente a Richard Acuña y reveló cómo es que el excongresista ayudaba a su ahora esposa, Brunella Horna a estar en las pantallas de televisión. “Lo que sí me queda claro es que Richard Acuña, se nota pero a leguas, es una persona narcisista, le gusta estar con la chica guapa al lado y si bien quizá no quería casarse, a él le encanta que Brunella esté en la tele”, indicó un inicio en su programa.

Luego reveló la experiencia que ella vivió en cuando trabajaba en canal 2. “Cuando nosotros estábamos en Latina, tuvimos información que él quería hasta auspiciar bloques para que ella salga en televisión”, reveló la popular Gigi para sorpresa de todos sus seguidores.

Además, la conductora de televisión aseguró que tanto Richard Acuña como su padre gustan de estar con mujeres ‘perfectas’ y que podrían ser capaces de todo para lograrlo, hasta hacer escándalo. “Es figureti, es capaz de hacer todo este show mediático... le encanta la farándula, se parece al de Sofía Franco, a Álvaro Paz de la Barra”, sentenció Gigi.





