Richard Acuña , en sus últimas declaraciones, resaltó que él pagaba los seguros médicos de los padres de su expareja Camila Ganoza. Por ello, considera que los problemas legales con la madre de sus hija comenzaron cuando dejó de ayudarla económicamente.

En comunicación con ‘Amor y fuego’, el hijo de César Acuña sostuvo que “le daba una pensión bastante importante” para la familia de Camila Ganoza.

“Lo único que ha podido modificar, del pequeño inconveniente que tenemos, es que ya no le pago el seguro a su mamá, ya no le pago el seguro a su papá, que no es mi obligación. Antes yo sí le pagaba el seguro a su papá, a su mamá. Le daba una pensión también adicional a uno de sus familiares que ella me pedía , y como te menciono yo los sigo apoyando sin ningún problema, hasta la casa donde viven en Trujillo en estos momentos su familia, es un departamento mío”, dijo el excongresista, restregando todo el apoyo que le daba a la familia materna de su hija.

Magaly Medina arremete contra Richard Acuña

La periodista Magaly Medina enfureció con Richard Acuña por sacarle en cara a Camila Ganoza todo el apoyo económico que le daba.

“Si le pagas a los abuelos de tu hija, porque tienes plata y eres generoso, no tienes que usarlo como un arma para hacer lo que te da la gana con la mamá de tu hija. Eso es algo de que muchos hombres usan el dinero como un arma para manejar a la gente a su antojo”, sostuvo.

“Si a los abuelos de tu hija le apagas el seguro o le das un departamento no lo sacas en cara nuca jamás en la vida ni a tu hija, ni a la madre de tu hija y menos públicamente. Eso habla de porque no lo estás haciendo porque eres generoso o bueno de corazón, sino lo haces con otro tipo de intención. Ella aguantaba eso para que sus padres tengan un mejor nivel de vida y un seguro de salud”, agregó.

