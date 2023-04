Esta vez, Camila Ganoza no le dedicó sus acusaciones a Richard Acuña, por el contrario, mediante un comunicado, decidió darle consejos a Brunella Horna, quien es la actual esposa del hijo de César Acuña y ahora es acusado de agresión física y psicológica.

Todo el calvario que estaría viviendo ahora Camila Ganoza, fue reflejado en un comunicado oficial, en el que decidió no querer ver en la misma situación a Brunella Horna: “Espero que exponer mi relación te sirva para al menos siempre tener los ojos abiertos y estar atenta ante cualquier signo parecido, así él no tenga los mismos errores contigo, espero que estos no tengan cabida a ser repetidos, te lo digo de corazón, que jamás tengas que estar en mis zapatos”.

Además, Camila Ganoza afirmó que la aparición de Brunella Horna en su vida, significó mucho para ella, ya que le hizo darse cuenta de que tenía que terminar su relación con Richard Acuña para estar bien, porque con el excongresista no era feliz, como se ve a la conductora de ‘América Hoy’: “Admiro verte saludable físicamente, porque yo a su lado me veía destruida”.

