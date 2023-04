Las redes sociales se alborotaron en las últimas horas por un video de Mark Vitto en el que luce sus marcados brazos de una musculatura que habría trabajado tras romper con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien muchas cibernautas envidiaron en TikTok.

Los comentarios no tardaron en llegar y no faltaron las que acusaron a Keiko Fujimori de ser la culpable de que Mark Vitto no haya tenido antes el cuerpo que tiene ahora, por estar con ella: “Keiko tenía mala mano”, no faltó, quien afirmó que la hija de Alberto Fujimori también estaría mejor ahora sin su esposo.

Las palabras de Mark Vito lograron cautivar a más de una seguidora, que convirtieron el video del padre de las hijas de Keiko en un indiscutible viral de TikTok que ahora tiene más de 29 mil likes y 631 mil vistas en tan solo 10 horas.

TE PUEDE INTERESAR