Una vez más, Mario Hart decidió dejar en claro que quien manda en su casa es la venezolana Korina Rivadeneira y esta vez decidió bromear con el tema, logrando que más de uno lo acuse de pisado, término con el que hasta él mismo se ha identificado.

El video que publicó, pretendía asustar a sus seguidores, quienes vieron a un Mario Hart, asustado y afligido por supuestas amenazas en su contra debido al contenido que estaría subiendo, siendo ese el motivo por el que se alejaría de las redes sociales, para finalmente revelarse que se trataba de una broma con Korina Rivadeneira.

Sus amigos y seguidores, no tardaron en comentar el video y uno de los más destacados, fue el de Rebeca Scribens: “Eres un... me asustas”, además, Pancho Rodríguez, se unió a otros comentarios, quienes acusaron al conductor de autos de no tener los pantalones bien puestos en casa: “Pisado”.

