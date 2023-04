Manolo Rojas fue el invitado especial en el canal de YouTube de entrevistas del popular Edson Dávila. El cómico fue consultado sobre una polémica que lo ha perseguido por mucho tiempo y del cual sus seguidores aún tienen dudas, por lo que el mítico actor de “Risas y Salsas” aprovechó el espacio para de una vez por todas aclarar el malentendido.

El popular Giselo fiel a su estilo le preguntó directamente a Manolo Rojas si él fue quien les dió la dirección de su casa en Huaral a Mario Hart y Korina Rivadeneira para poder casarse, matrimonio que como bien sabemos fue declarado nulo por las autoridades.

El artista humoristico explicó que no fue él quien dio la dirección sino su fallecido padres. “Un señor que era muy amigo de mi papá lo busca a mi padre y en realidad es que lo que pasó es muy triste y tuvo consecuencias, fue una época difícil porque todas las cámaras estaban en las puertas de mi casa”, menciona el comediante.

Manolo Rojas no sabía nada de la boda

En ese sentido el artista explicó que en ese momento él no sabía nada al respecto pero que actualmente está feliz de que la unión de Mario y Korina se haya concretado. “En primer lugar yo no sabía nada, absolutamente nada y la gente me decía: Tú eres amigo, tú los conoces y en realidad fue una cosa muy difícil y lo más importante de todo esto es que yo felicito que ellos sigan estando juntos y que triunfó el amor porque creo que fue un capricho de querer separarlos, alejarlos”, indicó

La salud de su padre afectada

La tensa situación y las consecuencias que rodearon a la boda de Mario y Korina no fueron ajenas para el padre de Manolo Rojas. “Hubo un problema grave, mi padre se debilitó de su salud y de ahí se resquebrajó su salud, fue terrible. Por el capricho de algunos programas, a raíz de eso. Yo me alegro cada vez que los veo que Mario y Korina sean felices. Triunfó el amor. Siguen juntos, tienen dos hijos”