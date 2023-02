“Viejo loco”, fue el calificativo que usó Andrés Hurtado para burlarse de los mensajes motivacionales que da Manolo Rojas en redes sociales, logrando que el comediante decida no quedarse callado y le puso un freno a los ataques.

Según una entrevista para el diario ‘El Popular’, el comediante no confirmó ni descartó tener una amistad con Andrés Hurtado, aclarando qué le molesta de su amigo: “Yo creía que estábamos bien, pero no permitiré que se burle, que me llame viejo loco, dice que hago estupideces cuando doy mensajes de motivación en Instagram”.

El comediante afirmó que sus mensajes motivacionales y la vida saludable que muestra en redes sociales, no es falsa ni con la intención de obtener más seguidores: “Hace un tiempo atrás hago deporte, no por vanidad, lo hago para sentirme bien, además de comer sano, de eso no puede mofarse”.

Manolo Rojas decidió no callar más y burlarse del contenido de Andrés Hurtado: “Se cree más que los demás, habla de los seres superiores y muchas cosas más, me da pena realmente”, dejando en claro que no está de acuerdo con el contenido que sube a redes sociales, el también conocido como ‘Chibolín’.

