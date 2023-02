El exchico reality Mario Hart cuestionó a la modelo Carol Reali por presumir su nueva relación con el actor brasileño Andre Bankoff en redes sociales, esto luego de las declaraciones de Rafael Cardozo, quien le pidió respeto a su exprometida por los años que estuvieron juntos.

En el programa “Mande quien mande”, el piloto de carrera consideró que ‘Cachaza’ se apresuró al hacer público su nuevo romance con el guapo garoto.

¿Qué dijo Mario Hart sobre Cachaza?

“Yo creo que se apresuró un poquito, pero debe ser producto de lo emocionada y entusiasmada que está con su nueva relación”, opinó Mario Hart en un inicio.

“Si tú ves cuando estaba con Rafael no subía muchas historias y ahora hay una motivación especial. Para mí me parece apresurado, un poquito. No hay que (poner fecha para el luto) por 10 años, 5 años o 1 año”, agregó.

Cabe mencionar que Rafael Cardozo señaló en una entrevista con Yaco Eskenazi que su exprometida debió respetar más la relación que tuvo con él.

“Yo he aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema. Hay que haber un luto de repente, de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, no de no querer a una persona, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, dijo el exguerrero.

