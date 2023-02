Mario Hart no toleró los comentarios que hizo Janet Barboza sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira, el cual recordemos fue anulado debido a que algunos documentos no cumplían con lo estipulado. Y es que el piloto de autos no se amilanó y encaró EN VIVO a la conductora.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando el exchico reality se enfrentó en un duelo de “No Soporto” con Christian Domínguez, recordándole la espera que estaría teniendo Pamela Franco para casarse con el popular ‘wachimán’.

“No soporto que no te casas solo para que te renueven el contrato y encima la tienes esperando a la pobre de Pamela”, comenzó diciendo Mario. “No soporto que hables de matrimonio tú, si el que se hace el loco eres tú, que no separa ni su fecha para que te puedas casar otra vez”, respondió Domínguez.

Frente a ello, la popular ‘Rulitos’ no dudó en bromear al respecto y recordarle al público la fallida unión entre Hart y la modelo venezolana. “Recordemos que Mario Hart no está casado, su matrimonio fue anulado”, comentó. “Cállese, señora... Y todavía se ríe, lo disfruta... Pero ¿eso es motivo de burla?”, expresó fuerte y claro el deportista.

