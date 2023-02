El modelo Rafael Cardozo arremetió contra su expareja ‘Cachaza’ durante su show en una discoteca en Pucallpa. En esta ocasión, el exchico reality se quejó ante el público porque la influencer se llevó todo del departamento que compartían.

El portal “Instarándula” del periodista Samuel Suárez compartió las imágenes donde se ve a Cardozo burlándose de su separación con ‘Cachaza’ mientras animaba en el local nocturno.

“ Que le devuelvan su anillo de compromiso”, decía la pantalla del escenario donde Rafael se encontraba haciendo su show. “Sí me lo devolvieron, lo demás se lo llevaron todo, hasta la perrita ”, respondió el exguerrero entre risas.

Rafael Cardozo arremete contra Cachaza durante show. Foto: (Instarándula).

Como se sabe, Rafael Cardozo habló de sucedido luego de terminar su romance con Cachaza. El brasileño reveló que Carol Reali lo dejó con el departamento vacío.

“Qué pasó: no me quedó ni una cuchara. Me quedé un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días” , contó en una entrevista para “EET”.