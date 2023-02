Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y defendió a capa y espada a Carol Reali luego que Rafael Cardozo confesara que la brasilera se habría llevado todo del departamento que ambos compartían

Y es que la popular ‘Urraca’, fiel a su estilo, señaló que ‘Cachaza’ debió llevarse hasta el último artefacto de valor de la vivienda que compartió con el exchico reality, por “daños y prejuicios”.

“Ella se inventaba cualquier excusa para tapar a ese hombre que no se decidía dar un paso más adelante en la relación... La pobre se merece un monumento y merece haberse llevado hasta el último trapeador del departamento ” , comenzó diciendo la conductora de ATV.

Asimismo, la periodista de espectáculos también comentó que ‘Cachaza’ se habría cansado de esperar tantos años para formalizar su relación con Rafael. “Hay un resarcimiento por el tiempo que le has dado a un hombre, ellos convivían y ella apostó todo por esa relación”, agregó.

Recordemos que fue el propio Rafael Cardozo, quien reveló para las cámaras de ‘Estás en todas’, que le pidió a Carol devuelta el anillo de compromiso y terminó vendiéndolo.

“Ella tenía un carro en esa mano (...) Fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva, arma tu casita y todo, no te preocupes, pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: ‘Devuélveme el compromiso’ (...) Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido”, relató.

