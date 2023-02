Este 27 de febrero de 2023, durante el programa “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González se refirió a las explosivas declaraciones de Rafael Cardozo, quien reveló que su expareja ‘Cachaza’ se llevó todo del departamento que compartían en el distrito de Miraflores y solo le dejó el colchón y el televisor.

“No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. Qué pasó, no me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días”, dijo Cardozo en una entrevista con Yaco Eskenazi.

¿Por qué Cachaza dejó sin nada a Rafael Cardozo?

El conductor de espectáculos explicó por qué Carol Reali se llevó todo del departamento. Según Peluchín, todas las cosas le pertenecerían a la modelo brasileña. “Yo recuerdo que cuando veíamos imágenes de las cosas que se iban de la casa, casi todas eran de Carol, de la Cachaza”, comentó Rodrigo González inicialmente. “Pero él le dijo que le dio todo, que se llevé todo, hasta las cucharas”, dijo Gigi Mitre.

“No sé porque creo que la que compraba todo era ella, siento que la mayoría de cosas eran suyas (…) ¿Tú le crees? ¿Rafael Cardozo es un personaje que goce de credibilidad?” , cuestionó “Peluchín”.

“Pero ella habrá dicho: ‘Este que no puso ni para la pasta de dientes todavía yo me lo quedó y con eso pagó deudas’”, agregó el presentador. “Pero sabes lo que pasa es que creo que ese fue el trato, acuérdate que la que se fue ella y no él, él se quedó (en el departamento) bien orondo”, respondió Mitre.