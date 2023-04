No es la primera vez que Melissa Paredes revela que no perdonaría una infidelidad de nadie y hoy en el programa ‘Amor y Fuego’, volvió a resaltarlo, teniendo como ejemplo, el baile sensual que tuvo su exesposo, con una joven que no era Ale Venturo.

Melissa Paredes terminó su matrimonio luego de ser ampayada siendo infiel con el ‘Activador’, con quien ahora está comprometida y pese a la forma en la que se hicieron conocidos como pareja, ella no perdonaría algo igual: “Respeto mucho la decisión de cada pareja, cada una tiene su mundo y no todas son iguales. Así, en frío, no hay forma... ¿Y en caliente? No, tampoco (risas)”.

Los conductores de ‘Amor y fuego’ recordaron el ampay de Rodrigo Cuba, su exesposo, quien fue grabado bailando muy pegadito con una joven que no era su actual pareja, Ale Venturo, pero Melissa intentó hacerse la loca y no comentar lo sucedido: “estaba tan en lo mío, porque justo en ese momento habíamos recuperado lo más preciado en nuestra vida, que ni atención le di”.

TE PUEDE INTERESAR