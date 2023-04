Han pasado 4 días desde que se desató la bomba en contra de Richard Acuña por las denuncias de Camila Ganoza en las que se acusa al excongresista de haber agredido física y psicológicamente a la madre de su última hija y a diferencia de otros casos presentados por Magaly Medina, esta vez el Ministerio de la Mujer, no se hizo presente.

No es desconocido que desde el primer momento, Magaly Medina y Camila Ganoza resaltaron el poder que tiene Richard Acuña en el Perú, dejando a la luz que la denunciante no acusó en la comisaría que le correspondía a su agresor, ya que los policías de ahí eran trabajadores de los Acuña.

Esta vez, tras no ver la presencia del Ministerio de la Mujer, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se llenó de sorpresa porque es la primera vez que no se hacen presentes y dejó entrever que sería por presuntos vínculos con los Acuña: “Porque ahora los Acuña apoyan al gobierno que está en el poder en estos momentos, a mí me parece bien raro”.

Finalmente, sin afirmar nada, pero dejando una pastilla por si a caso, Magaly decidió recordarle al Ministerio de la Mujer cómo debe comportarse: “Un ministerio no debe tener color ni partido político, absolutamente nada, solo debe ver por los débiles que son mujeres y niños, sobre todo”.

