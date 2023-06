Yahaira Plasencia vuelve a estar en el ojo de la tormenta, luego de que la maquilladora Nicole Akari la acusara de deberle más de 5 mil dólares por sus servicios e incluso no haberle devuelto unos aretes de diamantes que le prestó para fiesta. Dichos señalamientos han provocado que la cantante sea duramente critica en redes sociales.

Sin embargo, las acusaciones de Nicole Akari contra la salsera habrían afectado a la mamá de Yahaira Plasencia, Gloria Quintanilla, quien se descompensó en las instalaciones de un conocido Spa. Es importante mencionar que la maquilladora también incluyó a la madre de la ‘Patrona’ en sus denuncias públicas, luego de que la responsabilizara para hacer que la retiren de ‘Willax’

¿Qué pasó con la mamá de Yahaira Plasencia?

El programa de ‘Amor y Fuego’ compartió en redes sociales un breve avance de lo que será el programa de HOY 14 de junio. El en la ‘promo’ se puede a ver a la mamá de la artista tendida en el piso mientras es ayudaba por la trabajadores del lugar. Gloria Quintanilla se habría desmayado tras conocer las acusaciones contra su hija y ella por parte de Nicole Akari.

La reacción de Yahaira no se hizo esperar, la salsera se mostró bastante molesta por el incidente y se mandó con todo contra un reportero de ‘Amor y Fuego’ que llegó al lugar. “ Mi mamá está delicada. Está con la presión alta, ya, así que te pido que te retires ya… Sabes que se pudo morir ahorita ”, replicó ofuscada la cantante.

Nicole Akari expone a la madre de Yahaira

La maquilladora señaló directamente a la madre de la ex pareja de Jefferson Farfán por haber pedido que la retiren de una peluquería. ´´ La mamá (la madre de Yahaira) llamó a decirles que sí yo estaba en esa peluquería que ella y su hija no podían pisar el mismo lugar done yo estaba ”, reveló notablemente fastidiada.





