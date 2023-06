¡LA EXPUSO! La popular maquilladora Nicole Akari no se guardó nada y expuso a Yahaira Plasencia EN VIVO durante la última edición de ‘América Hoy’, la estilista confesó que la salsera no le ha pagado por sus servicios profesionales y que aún no le devuelve los aretes de diamante que le prestó.

Nicole Akari reveló que en varias oportunidades trabajó con la ex pareja de la ‘Foquita’, pero la salsera no le habría pagado su trabajo en varias oportunidades, así lo reveló el pasado lunes 12 de junio en el magazine ‘América Hoy’, la declaraciones de la maquilladora sorprendieron a los conductores.

Nicole Akari expone a Yahaira

Nicole Akari reveló que la popular Yahaira Plasencia no le ha pagado por sus servicios, y según ella la deuda asciende a una millonaria cifra. “ Demasiado he trabajado con ella, pero llega a un punto de que no puedo trabajar gratis. (…) Si me debe, no lo he dicho en pantalla, pero me debe ”, manifestó.

Además, confesó que le prestó unos aretes exclusivos aretes para una fiesta, pero hasta el día de hoy no se los habría devuelto. “ La última vez me harté porque me regalaron unos aretes, eran hermosos, los tenía en su caja, no los había usado ”, contó. “ Ella me dijo: ‘Qué lindos, préstamelos’. Al final de la fiesta, ella se va y no me los da, le pido los aretes y me dice: ‘Ay amiga, ya te los devolví. ¿No te los he devuelto? ay amiga, búscalos bien” , contó Nicole.

