Melissa Paredes no se quedó ajena a la posible reconciliación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo y habría reaccionado a la supuesta reconciliación de su ex esposo y la empresaria a través de sus redes sociales. En los últimos días la ex esposa del futbolista se mostró muy cercana a Venturo e incluso indicó darle todo su apoyo durante su separación y recomendarle a su abogado para la conciliación.

Ante las últimos acercamientos y supuesta indirectas en redes sociales entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba que demostrarían una posible reconciliación entre la aún ex pareja, Melissa Paredes no dudo en reaccionar en su cuenta oficial de TikTok.

¿Qué habría dicho Melissa Paredes?

En la última edición de Magaly Tv La Firme, los ‘urracos’ captaron a la ahora ex pareja pasar parte del día juntos, en un inicio, el futbolista dejó a Ale Venturo en la casa de sus amigas para una reunión, para luego recogerla y dirigirse hacia el departamento de Rodrigo Cuba en el que pasaron toda la noche. El pelotero fue abordado por los reporteros de Magaly para consultarse sobre una posible reconciliación, pero evitó dar declaraciones.

Por otro lado, Melissa Paredes habría decidido reaccionar ante la posible su más reciente “amiga” y su ex esposo. En su cuenta oficial de TikTok, la modelo se muestra en su cama sosteniendo a su perro mientras se luce con el popular filtro. “Cómo es posible este suceso”.