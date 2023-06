Se encienden las alarmas. El programa “América Hoy” puso en evidencia a Yahaira Plasencia, quien habría mentido al afirmar que el sensual vestido que lució en los Premios Heat fue diseñado exclusivamente para dicho evento.

“Ese traje me lo hizo para estos premios. Yo con ella me siento y como que dibujamos, que le ponga cadena aquí, le quite... O sea, es como que yo hago mis propios trajes junto con ella” , fueron las declaraciones de la salsera hace algunos días atrás. Sin embargo, la realidad sería otra completamente distinta.

En ese sentido, el magazine matutino se comunicó con Yelizta Rojas, diseñadora de la salsera, quien fue puesta en aprietos al evidenciar que dicho vestido que lució Yahaira habría sido utilizado en otra oportunidad por una modelo. “Fue ese vestido pero con varios cambios. Había una base, pero de ahí con ella ya lo transformamos”, explicó.

Al respecto, los conductores de ‘América Hoy’ no pudieron disimular su fastidio y cuestionaron a la popular ‘Reina del totó' por haberle mentido a todo el público televidente. “Es una mitómana, ¿por qué mentir? No solo nos miente Yahaira Plasencia, sino también induce a que la diseñadora también mienta por no hacerla quedar mal. Totalmente innecesario”, comenzó diciendo Janet Barboza.

“Yo tampoco entiendo por qué mentir. No sale de una para meterse a otra”, agregó Ethel Pozo bastante fastidiada. “No entiendo por qué meterse gratis en tantos problemas. Tan sencillo es decir la verdad”, expresó por su parte Christian Domínguez.

