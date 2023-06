Sin pelos en la lengua. Yahaira Plasencia no se calló nada y decidió responderle fuerte y claro a Daniela Darcourt, luego que asegurara que muchas cantantes hoy en día se “promocionan” mostrando su cuerpo, como si fueran “vedettes”.

“Si voy a hablar de moda, empiezo calateándome, porque todas, la gran mayoría, salen calatas, solo se tapan acá (los pezones), parecen vedettes”, indicó la salsera en una entrevista realizada por Jesús Alzamora.

Por su parte, la expareja de Jefferson Farfán fue entrevistada por el programa “América Hoy”, quienes le consultaron sobre los vestidos que suele utilizar en los distintos eventos internacionales a los que asiste.

“A mí siempre me ha gustado usar dos partes, la mayoría de prendas que he ido siempre lo he usado así”, comenzó diciendo.

En ese sentido y con respecto a las declaraciones de Daniela, la popular ‘Reina del totó' dejó bastante en claro que su cuerpo es parte de su esencia como cantante.

“Es su opinión, se respeta, está bien. Como Yahaira Plasencia empecé hace años con los shorts, con las botas. Yahaira no puede cantar solamente, sino que tiene que bailar y tiene que mostrar sus piernas o su abdomen, a mí me gusta”, expresó.

