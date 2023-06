Magaly Medina no se guardó nada y lanzó duros comentarios contra Melissa Paredes por supuestamente intentar limpiar su imagen con la separación de su ex esposo Rodrigo Cuba y Ale Venturo. La ‘Urraca’ le recordó a la pareja del activador que fue ella la que fue ampayada con su actual pareja el ‘Activador’ Anthony Aranda.

La ‘Urraca’ criticó a Melissa por su acercamiento a Ale Venturo tras su separación del ‘Gato’ Cuba. Además, de usar sus redes sociales para mandar indirectas en las que habría dejado ver que ella siempre tuvo la razón durante su separación del pelotero.

Magaly Medina destruye a Melissa Paredes

Magaly Medina aprovechó para recordarle a todos que Melissa Paredes fue la ampayada en el estacionamiento con el ‘Activador’ cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba y la “destruyó” por presuntamente intentar limpiar su imagen en medio la polémica ruptura de Ale Venturo y su ex esposo.

“Ella pretende decirle a todo el mundo “Ay yo les dije que el ‘Gato’ no era santo”, mira Melissa acá a la única que se le ampayó siendo infiel, no fue al ‘Gato’ en aquella época, fue a ti, la que chapaba en un estacionamiento con alguien que no era tu esposo fuiste tú (...) Yo creo que todos nos tenemos que acordar que quien sacó los pies el plato fuiste tú ”, arremetió la ‘Urraca’

TE PUEDE INTERESAR