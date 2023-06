Melissa Paredes dio fuertes declaraciones este 9 de junio y explicó por qué está de ‘portavoz’ de Ale Venturo, la nueva expareja de Rodrigo Cuba. La actriz confesó en ‘América HOY’ cómo fue su acercamiento con la dueña de la ‘Nevera FIT’.

Según Melissa, yo tiene buenas intenciones con Alexandra Venturo:

“Ni siquiera yo la busqué (a Ale Venturo) Uno quiere ayudar a otras personas, basado en tu experiencia”, sostuvo.

¿Melissa Paredes quiere limpiar su imagen?

La recordada protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’ siente que la historia de su exesposo Rodrigo Cuba se repite, pero ahora con la madre de su bebé de 4 meses de edad.

“Si yo quisiera limpiar mi imagen, como se dice, ni siquiera me metería en esto porque, obviamente, esto arrastra un montón de cosas del pasado, que como te digo para mí ha sido un shock volver a... ¿como un deja vú, no?”, dijo Melissa Paredes.

“Es más, ¡ya no quiero más, hasta acá no más! porque tampoco es algo que me haga bien a mí misma, no se trata acá de limpiar la imagen de nadie. porque yo no soy una imagen, yo soy una persona”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR