Pese a que lo negó en un primer momento, Michelle Alexander confirmó este 8 de enero de 2023 que Melissa Paredes aparecerá en su serie “Simplemente Milagros”, versión peruana de “La Rosa Guadalupe”.

Durante una entrevista con Infobae, la productora se refirió al regreso a la actuación de la novia de Anthony Aranda, quien fue marginada de la televisión tras haberle sido infiel a su exesposo Rodrigo Cuba.

¿Qué dijo Michelle Alexander sobre el regreso a la actuación de Melissa Paredes?

“Melissa no está en la obra musical, y no está tampoco en ‘Luz de Luna’. Sin embargo, ha grabado un capítulo de la serie ‘Simplemente Milagros’. Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella, porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)”, aclaró la hermana mayor de Julián Alexander.

Asimismo, Michelle Alexander sostuvo que no tiene nada contra Melissa Paredes y resaltó su participación en ‘Ojitos Hechiceros’, telenovela que tuvo mucho éxito.

“Yo no tengo nada en contra de ella, ni en contra de nadie. A mí lo que me interesa es el talento y yo la experiencia que he tenido de Melissa como actriz ha sido muy buena”, dijo.

“‘Ojitos Hechiceros’ fue muy exitosa. Yo no soy quien para juzgar la vida personal de otros. Tengo mi opinión, por su puesto. Si esto afecta a mis producciones, obviamente, haré lo que tenga que hacer. Hay temas personales que creo que no tienen implicancia”, agregó.