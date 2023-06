El cantante Christian Domínguez explotó contra Melissa Paredes por seguir en pie de guerra con su exesposo Rodrigo Cuba y salir en defensa de Ale Venturo, quien acaba de ponerle punto final a su vínculo sentimental con el futbolista tras un año de relación y una bebé.

Es que la novia del “Activador” no ha dudado en pronunciarse en más de una ocasión sobre la separación del “Gato” Cuba y la rubia y se está especulando que ella estaría tratando de ‘limpiar’ su alicaída imagen al atacar a su expareja. Como se recuerda, Melissa fue tachada de infiel y marginada de la televisión.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre Melissa Paredes?

Durante la reciente edición de América Hoy, el cumbiambero le jaló las orejas a Melissa Paredes por seguir opinando sobre el rompimiento de Rodrigo Cuba y la empresaria.

“Si quieres limpiar tu imagen, no tienes que embarrarla de esa manera”, le dijo Christian a Paredes. “Si quieres limpiar tu imagen, lo que tienes que hacer es no opinar en algo que no te corresponde” , agregó.

Vale mencionar que Melissa Paredes reveló que Rodrigo Cuba se llevó la cama que compartía con Ale Venturo. “Melissa me dice que (Rodrigo) dejó sin cama a Ale Venturo. No tiene ni dónde darle teté a la bebé porque la dejó sin cama. ¿Primero se lleva los muebles que eran de Melissa Paredes y ahora deja sin cama a Ale Venturo?”, contó Janet Barboza.

TE PUEDE INTERESAR