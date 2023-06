Andrés Hurtado ha causado gran revuelo en la prensa internacional por despedir abruptamente a su productor por un error durante la final del ‘Miss Perú: La Pre”. A raíz de ello, el programa “Hoy Día”, que se transmite por la señal de Telemundo se comunicó con el peruano para conversar sobre lo sucedido.

Durante la entrevista con el medio internacional, el presentador de “Sábados con Andrés” perdió los papeles y protagonizó un acalorado enfrentamiento con el periodista Frederik Oldenburg, quien le increpó por su accionar y le restregó sus logros profesionales.

“La educación es la misma en Perú y en Estados Unidos, siempre va a ser la misma, y te está hablando un periodista, comunicador, graduado en Universidad, no sé si tú eres periodista o comunicador social, no sé si tienes postgrado o no lo tienes. Yo tengo 15 años de experiencia como periodista, como presentador y también presento un programa aquí en Estados Unidos. Tengo la experiencia que tienes tú, para que sepas un poco con quién estás hablando”, dijo un poco molesto.

Andrés Hurtado cara a cara con presentador de Telemundo

Todo este escándalo mundial no iba a ser desperdiciado por “Chibolín”, quien no dudó en volar a Estados Unidos para presentarse este jueves 7 de junio de 2023 en el programa “Hoy Día” donde estuvo frente a frente con el hombre de prensa que lo reganó públicamente.

“Un segundito, por favor, ¿Vamos a ir al corte? Mil disculpa a los televidentes, pedí que no estuviera en el set durante la entrevista. Sí ( Frederik), te pido, por favor, no hay que romper los protocolos”, dijo Hurtado al ingresar al set de TV y percatarse de la presencia de Frederik Oldenburg

“Soy el invitado y vamos a guardar los protocolos, bien claro dije: ‘con el señor, no quiero esta al lado’”, agregó.

