Andrés Hurtado no sale de una polémica para entrar a otro y es que el conductor de televisión protagonizó una bochornosa discusión con un presentador Frederik Oldenburg de Telemundo, quien lo cuestiono por haber botado EN VIVO a su productor durante el desarrollo de Miss Perú -La Pre 2023. Sin embargo, el recordado ‘Chibolín’ fue captado por los ratujas de Instarándula en el aeropuerto Jorge Chávez.

Como se recuerda, Andrés Hurtado protagonizó un polémico momento en la última edición de su programa por despedir a su producto EN VIVO por un supuesto error. El accionar del presentador de Panamericana Televisión fue cuestionado duramente por el público y escándalo llegó a ser comentado por programas internacionales.

El pasado miércoles 07 de junio ‘Chibolín’ protagonizó una acalorada discusión con el presentador del programa ‘Hoy Día’, quien lo cuestionó por haber despedido a su productor durante la emisión de su show, a lo que Andrés Hurtado respondió tajantemente.

“Como tú nunca has sido conductor de un Miss, las preguntas no se ensayan, se sacan al azar”, respondió ‘Chibolín’, sin esperar que el conductor de Telemundo le daría una contundente respuesta al cuestionar su capacidad como presentador.

“La educación es la misma en Perú y en Estados Unidos, siempre va a ser la misma, y te está hablando un periodista, comunicador, graduado en Universidad, no sé si tu eres periodista o comunicador social, no sé si tienes postgrado o no lo tienes. Yo tengo 15 años de experiencia como periodista, como presentador y también presento un programa aquí en Estados Unidos en prime time. Tengo la experiencia que tienes tú, para que sepas un poco con quién estás hablando ”, sentenció el también periodista Frederik Oldenburg.

Instarándula. Video de Telemundo





¿Andrés Hurtado confrontará a presentador de Telemundo?

Luego de la fuerte discusión que provocó más de una reacción, el conductor peruano fue visto en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en la zona de vuelos internacionales. En las imágenes compartidas por la página de espectáculos Instarandula del popular Samuel Suárez, se puede ver a Andrés Hurtado con una gran maleta y pasaporte en mano.

‘Samu’ indica en su publicación que supone que Andrés Hurtado visitará varios medios para hablar de su escándalo. “ Seguro ya lo veremos paseándose por los programas de Telemundo jeje ese cara a cara con los conductores de todas maneras les dará rating. ¿Andrés no pierde tiempo y le sacará jugo al escándalo? ”, se lee en el post compartido de Instarandula.

Andrés Hurtado en el aeropuerto Jorge Chávez

