Rodrigo Cuba le habría comprado un colchón y tarima a su ex pareja Ale Venturo. El futbolista se reencontró con la madre de su última hija en la casa de la empresaria a donde habría llegado acompañado de un camión que entregó una nueva cama a la rubia. Esto sucedió luego de que Melissa Paredes acusara al ‘Gato’ Cuba de llevarse el lecho que compartió con Ale.

En las imágenes se puede ver ingresar en sus respectivos vehículos a la empresaria y al futbolista, luego un camión entrega un colchón que sería para Ale Venturo, el material fue compartido como parte de la ‘promo’ del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ que se emitirá HOY jueves 08 de junio. Cabe resaltar que el deportista de Sport Boys ingresa a la vivienda de la madre de su hija con una ligera sonrisa al percatarse de las cámaras.

¿Rodrigo Cuba le compró un colchón a Ale Venturo?

Al parecer Rodrigo Cuba no habría tomado bien las acusaciones de su ex esposa y habría decidido terminar con las criticas con la rápida compra de una nueva cama. En las imágenes compartidas por el programa de Rodrigo González se puede ver a un camión a las afueras de la casa de la dueña de ‘Nevera Fit’

Los trabajadores ingresan un colchón, almohadas y una tarima nueva a la casa de Ale Venturo, luego de que Melissa Paredes acusara al pelotero de dejar sin cama a la madre de su última hija.

Melissa Paredes acusa a Rodrigo Cuba de llevarse cama de Ale Venturo

En la última edición de ‘América Hoy’ Janet Barboza leyó los mensajes que Melissa Paredes le habría escrito vía WhatsApp en los que confirma que los muebles que el deportista luce en su departamento fueron los que tenía con la ex modelo, además lo acusó de haber dejado sin cama a Ale Venturo.

Las revelaciones de la ex modelo provocaron la indignación de los conductores de ‘América Hoy’ especialmente Janet Barboza quien aseguró que dicha acusación es una fuerte denuncia y que dijo estar en shock por la impactante revelación.

“ Me parece que es una denuncia muy fuerte , es decir, Ale Venturo su nenita tiene que cuatro meses y ¿el Gato Cuba se ha llevado la cama de Ale Venturo ? Por favor, qué terrible esta denuncia, qué fuerte (…) Dejar sin cama, primero a mamá de su primera niña dejarla sin muebles y ahora hacer lo propio con Ale Venturo (…) Yo espero que Melissa me corrobore, bueno lo acaba de decir, lo acaba de escribir y yo les transmito lo que ella me ha dicho, me he quedado en shock”, sentenció la ‘retoquitos’.





