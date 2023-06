Ale Venturo está en el ojo de la tormenta desde que anunció su separación con el padre de su última hija, Rodrigo Cuba, y es que la empresaria habría dejado entrever que el motivo de su ruptura habría sido una infidelidad por lo que los usuarios han criticado duramente al futbolista.

Sin embargo, algunos internautas recordaron el breve paso de la empresaria en la plataforma de YouTube, cuando participó en una secuencia de “Exponiendo infieles” para el canal de iOa, un creador de contenido.

Ale Venturo cazadora de infieles

En aquella oportunidad, Ale Venturo al mismo estilo de Lizbeth Rodríguez, la chica Badabum, se dedicó a buscar parejas en el Parque del Amor en el Día de San Valentín para que revisar el celular de las parejas en busca de alguna muestra de infidelidad.

Durante la secuencia en YouTube, la empresaria tuvo duras palabras contra un joven al surgirle que debería cortar toda relación con su ex pareja. “A mí me vienen con esas hue*** y yo lo mando bien lejos. Bloqueada, sepultada y expectorada de tu vida debe estar tu ex ”, aconsejó enérgicamente la ex pareja del ‘Gato Cuba’.

Además, indicó que ella no cree que exista mucha fidelidad entre las parejas por sus propias experiencia. “ Yo no creo que haya tanta fidelidad, conozco a varios que me escriben y tienen flaca ”, dijo Ale Venturo.

