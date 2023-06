Cada vez salen más detalles sobre el ampay que protagonizaron Rodrigo Cuba y Gianella Rázuri el pasado fin de semana, y es que al parecer la modelo habría tenido una relación sentimental con el empresario Marcos Mühlbauer, quien habría decidido terminar su romance tras la difusión de la supuesta infidelidad con el futbolista.

El empresario de 31 años se comunicó con el programa de espectáculos Magaly Tv La Firme para relatar cómo era su relación con Gianella y que le pidió la modelo antes de la transmisión del ampay. Además, Marcos confesó que habría sufrido mucho tras la revelación y que no la está pasando nada bien.

¿Qué dijo el empresario del ampay de Gianella Rázuri y el ‘Gato’ Cuba?

A través de una entrevista con un reportero de la ‘Urraca’ el empresario confesó que se había visto a la modelo el pasado jueves e incluso le habría dado dinero para el pago de su departamento y otros gastos de Gianella. “ La volví a ver el jueves no fuimos a cenar ... nada le mande para que pague el departamento y todas sus hue..s ”, explicó Marcos notablemente molesto por la situación .

Luego Marcos Mühlbauer confesó que desde vio el ampay no la pasa bien, pues le habría afectado profundamente, además reveló que lloró por Gianella Rázuri. “ Estoy bastante mal, estoy en la mier..., he llorado toda la pu.. tarde ”, señaló la supuesta ex pareja de la modelo ampayada con Rodrigo Cuba.





¿Qué le pidió Gianella Rázuri a su supuesta ex pareja?

Marcos Mühlbauer reveló para el programa de Magaly que antes de que se emitiera el ampay, Gianella Rázuri le hizo una peculiar petición en lugar de darle alguna explicación por lo sucedido.

La modelo le habría pedido que no mirara el ampay. “ Me dice, Marcos este, no mires la nota has igual que yo, yo no voy a ver la nota que esto que el otro “, relató el empresario.

Marcos Mühlbauer habla sobre ampay de Gianella Rázuri





TE PUEDE INTERESAR