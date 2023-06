En la última edición de Magaly TV La Firme, Marcos Mühlbauer, quien hasta la noche del ampay habría sido pareja de Gianella Rázuri, arremetió con todo contra la modelo por la supuesta infidelidad con el futbolista. Sin embargo, la ex participante del certamen Miss Perú habría lanzado fuertes indirectas contra el empresario a través de sus redes sociales.

Gianella Rázuri fue ampayada con de Rodrigo Cuba el último fin de semana en un discoteca en el distrito de Barranco, ambos personajes se retiraron del local en la misma camioneta y se dirigieron al departamento de la modelo. Sin embargo, al parecer la joven habría tenido una relación sentimental con un empresario, romance que habría terminado tras el sorpresivo ampay.

¿Qué dijo el empresario de Gianella Rázuri?

La modelo Gianella Rázuri habría mantenido una relación sentimental durante varios años con el empresario Marcos Mühlbauer, con quien en 2019 anunciaba su compromiso en la plataforma de Facebook. Sin embargo, parece que el amor habría terminado, luego de la modelo y el ‘Gato’ Cuba.

En comunicación con uno de los reportero de Magaly Medina, Marcos Mühlbauer confiesa que la noche del ampay, la modelo le habría pedido que no mirara el ampay. “ Me dice, Marcos este, no mires la nota has igual que yo, yo no voy a ver la nota que esto que el otro ”, relató el empresario.

Al ser consultado por las cámaras de ‘Urraca’ sobre si habló o recibió alguna explicación de Gianella Rázuri después del ampay, Marcos Mühlbauer tuvo duras palabras en referencia a la modelo. “ Ya la mandé a la mie..” agregó Marcos.

¿Gianella Rázuri arremete contra su ex pareja?

Al parecer a la modelo, Ginaella Rázurí no le habrían gustado nada las declaraciones de quien sería su ex pareja, y habría usado sus redes sociales para mandar un contundente mensaje al empresario. En su cuenta de Instagram coincidentemente casi a la medianoche la joven hizo dos publicaciones que podrían estar dirigidas a Marcos. La primer fueron dos emojis, uno riendo y a su lado otro con cara de payaso, que puede entenderse como señal de burla.

Gianella Rázuri habría mandado indirecta contra su ex pareja

Sin embargo, la supuesta segunda indirecta es aún más polémica, la modelo compartió en sus historias de Instagram su más reciente video de TikTok, en el que se luce en el interior de un auto mientras corea y le cambia la letra por fuertes palabras que habrían estado dirigidas a su ex pareja por los comentarios vertidos en el programa de la ‘Urraca’. En el clip se puede leer el mensaje. “ No hay peor ca... que el que no logra salir del closet ”, además la modelo desactivo los comentarios en la popular red social de videos. ¿Habrá sido una indirecta contra Marcos Mühlbauer?

