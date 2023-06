Esta vez el Gato no caería de pie. Tras la ruptura de Rodrigo Cuba y Ale Venturo y las declaraciones de la empresaria que no dejaron en buena imagen al futbolista, Magaly Medina anunció un nuevo ampay del primer fin de semana del deportista y no se le ve nada triste.

“Qué fue Gato, Rodrigo Cuba no vivió duelo y en su primer fin de semana sin Ale Venturo se fue de rumba y en confianzas con una guapa Miss”, de esta forma es como se anunció el nuevo ampay y en los comentarios en redes sociales comenzó a pronunciarse el nombre de la amiga del Gato y aquí te contamos de quién se trataría.

¿Quién es la amiga del Gato Cuba?

Según las imágenes y la pista que dieron en el avance de Magaly TV La Firme, se trataría de Gianella Rázuri, quien es una joven aspirante al ‘Miss Perú Universe’ y habría tenido un pasado farandulero con Sebastián Lizarzaburu.

