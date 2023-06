El exesposo de Ale Venturo reveló que tuvo varios problemas con Rodrigo Cuba. Daniel León padre de la primera hija de la empresaria, contó que se vio en la necesidad de ‘parchar’ al futbolista hace poco, ya que no le gustó la forma en que le habló.

“No me llevo bien con él, en realidad”, dijo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En ese momento, Alexandra Venturo interrumpió y comentó que su exesposo le puso el ‘parche’ al popular ‘Gato’ Cuba.

“Sí (lo he parchado) porque habla como si fuese un matón” , sostuvo Daniel León.

“Me bloqueó de Instagram”, agregó en otro momento, luego de que la empresaria revelara que Rodrigo Cuba sentía “celos” de él.

‘Gato’ Cuba sentía celos del exesposo de Ale Venturo

Según la dueña de la ‘Nevera Fit’, el ‘Gato’ Cuba sentía celos de Daniel León y no toleraba que ellos tuvieran una excelente relación de padres.

“Rodrigo nunca lo ha soportado a él, le ha tenido siempre celos, aunque él diga que no es celoso, pero sí tenía celos, no soportaba que yo me llevara super con él”, reveló Alexandra Venturo.

TE PUEDE INTERESAR