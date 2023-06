Se encienden las alarmas. Ale Venturo rompió su silencio tras su abrupta ruptura con Rodrigo Cuba, afirmando que le tiene “terror” a la familia del deportista luego de las disputas legales que tuvieron con Melissa Paredes, de las cuales ella fue testigo exclusiva.

Todo se dio durante la última edición de “Amor y Fuego”, donde la joven empresaria terminó por confesar que el futbolista del Sport Boys le advirtió lo que pasaría si es que ella terminaba su romance.

“Yo también tenía miedo de terminar porque él me decía: ‘¿tú qué crees? Yo tengo tenencia compartida con Mía (su hija con Melissa Paredes) ¿Y no me la van a dar con la bebé? Me advertía como para que yo tenga cierto temor, creo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Ale Venturo también comentó que, desde su punto de vista, el ‘Gato’ Cuba habría querido sembrarle temor, luego de su lucha legal contra Melissa Paredes por la tenencia compartida de su primera hija.

“Aparte, una tenencia compartida puede ser escrita y puede ser como lo estamos llevando él y yo. Pero él sí, que 3.5, que minutos más, que minutos menos... Es una obsesión rara”, expresó.

Ale Venturo y su miedo a la familia Cuba

Ha pasado una semana desde la ruptura entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo y los rumores de una posible disputa legal entre ellos se confirmaron. La empresaria decidió confesar su mayor temor ahora que tiene una hija del hombre que prometió amarla.

“Porque le tengo terror a esa familia... por el papá (...) Ahora yo soy la culpable porque estaba en despecho, nada que ver”, dijo para Willax Tv.

