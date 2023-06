Ale Venturo sacó las garras y arremetió contra Rodrigo Cuba, el padre de su bebé de cuatro meses de edad. El programa ‘Amor y Fuego’ logró conversar con la chef, quien reveló su más grande preocupación ahora que terminó su relación con la futbolista.

La empresaria recordó que ella apoyó al ‘Gato’ Cuba cuando estaba involucrado en tremendo escándalo con su exesposa Melissa Paredes, quien en su momento lo denunció por afectar la indemnidad sexual de su menor hija de 5 años.

“Yo estuve en el peor momento de su vida”, comentó Alexandra Venturo, restregándole a su expareja todo lo que hizo por él.

Además, consideró que estaba profundamente enamorada del futbolista: “Yo lo idealice bastante (…) Uno nunca sabe con quién se mete”.

Ale Venturo parece haberse dado cuenta de quién es, en realidad, la persona de la que se enamoró y le dio una hija.

“Ahora yo soy la culpable porque estaba en despecho, nada que ver” , sentenció. Las declaraciones completas se verán este lunes 5 de junio en ‘Amor y Fuego’.

Melissa Paredes revela cómo será su relación con el ‘Gato’ Cuba tras terminar con Ale Venturo

Melissa Paredes fue interceptada por los periodistas para consultarle su opinión sobre el fin de la relación entre su exesposo Rodrigo Cuba y la empresaria Ale Venturo.

La actriz dijo que, aunque se solidariza con Ale Venturo, su relación con el padre de su hija no cambiará. “ Y eso no va a cambiar. La cordialidad como padres va a seguir siendo igual, la relación como papás no tiene por qué cambiar y no va a cambiar” , comentó a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

