¡FUEGO! Melissa Paredes se habría convertido en parte del círculo cercano de Ale Venturo desde que la rubia terminó su relación con Rodrigo Cuba, pues desde hace algunos días, las ex parejas del futbolista han sido captadas juntas e incluso comparten con sus hijas. Sin embargo, la polémica ruptura provocó algunas críticas contra el ‘Gato’ Cuba, por lo que Melissa Paredes habría aprovechado la oportunidad para mandarle una tremenda indirecta a su ex esposo.

Desde que Ale Venturo y Rodrigo Cuba oficializaron el fin de su romance tras poco más de un año de relación y una pequeña hija juntos, los más “solidarios” en este duro momento para la dueña de ‘Nevera Fit’ habrían sido Melissa Paredes y su “Activador” Anthony Aranda, que incluso visitaron a la rubia en su casa. Al parecer el acercamiento de la actriz con la rubia habría reavivado las indirectas entre la modelo y su ex esposo, ‘Gato’ Cuba.

¿Melissa manda indirecta al ‘Gato’ Cuba?

Melissa Paredes y el ‘Activador’ estuvieron la noche de ayer en una fiesta acompañados de más amistades. Sin embargo, un hecho llamó la atención de todos, pues la ex conductora de televisión se grabó junto a sus amigas mientras cantaban uno de los últimos éxitos de Shakira “Pa, tipos como tú”.

En el video compartido en sus historias de Instagram Melissa corea a todo pulmón el coro de la canción y le habría mandado una indirecta a Rodrigo Cuba en referencia a las críticas que últimamente ha recibido. “Esto es pa’ que te mortifique ’mastique’ y trague’, trague’ y mastique ’ yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me suplique’ entendí que no es culpa mía que te critiquen ”, se le escucha cantar a todo pulmón a Melissa Paredes.





