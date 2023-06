¿Qué pasará entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ahora que él se separó de Ale Venturo? De momento el popular ‘Gato’ fue captado pasando tiempo con su hija mayor de 5 años de edad, en un encuentro donde también estuvieron la modelo y su actual novio, Anthony Aranda.

Sin embargo, la vidente Agatha Lys reveló - según una lectura de su tarot - que el futbolista tendrá un ‘acercamiento’ romántico con la madre de su primera hija.

“Va a ver un enfrentamiento fuerte (entre Rodrigo y Anthony Aranda), porque en algún momento habrá un ‘ups se me fue, se me escapó’ entre Rodrigo y Melissa”, comentó en ‘Amor y Fuego’.

Cómo sería la relación de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes fue interceptada por los periodistas para consultarle su opinión sobre el fin de la relación entre su exesposo Rodrigo Cuba y la empresaria Ale Venturo.

La actriz dijo que, aunque se solidariza con Ale Venturo, su relación con el padre de su hija no cambiará. “ Y eso no va a cambiar. La cordialidad como padres va a seguir siendo igual, la relación como papás no tiene por qué cambiar y no va a cambiar” , comentó a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

Indicó, sobre las imágenes donde se la ve recogiendo a la hija mayor de Ale Venturo, explicó:

“ Las niñas no tienen la culpa de absolutamente nada y eso es algo que hacemos siempre y se va a seguir haciendo”, afirmó la ‘exchica reality’.

