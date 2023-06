¡PAREN TODO! Ale Venturo y Rodrigo Cuba acaparan los titulares tras anunciar su inesperada separación hace tan solo unos días. Aunque los motivos detrás de esta ruptura aún no han sido revelados por ninguno de los protagonistas, la empresaria hizo énfasis en la importancia de la confianza en cualquier relación, y ahora para sorpresa de todos la rubia habría lanzado un contundente mensaje contra el futbolista. ¿Será ese el motivo de su ruptura amorosa?

Como todos sabemos, Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba tuvieron una hija poco tiempo después de iniciado su romance, el anunció sorprendió a todos por la rapidez en que la relación avanzaba. Sin embargo, el último estado Instagram comparte la letra de un canción con un polémico mensaje que podría interpretarse como una indirecta y reclamo al futbolista.





¿Ale Venturo manda indirecta al ‘Gato’ Cuba?

Ale Venturo compartió una canción de rap del cantante ‘2pac’ en sus historias de Instagram, pero polémica letra del sencillo activo todas las alarmas. La empresaria habría mandado una fuerte indirecta al padre de su segunda hija, y le habría reclamado por hacerse el “papi” cuando ella estaba embarazada.

En la publicación de la empresaria se puede escuchar el fragmento de la canción de rap “Keep Ya Head Upque” que guarda un fuerte y reflexivo mensaje que al parecer estaría dirigido al ‘Gato’ Cuba.

“ You know what makes me unhappy? When brothers make babiesAnd leave a young mother to be a pappy ”, es lo que se puede escuchar en el video.

Si bien la letra del sencillo está en ingles, aquí te compartimos la traducción: “¿ Sabes lo que me hace infeliz? Cuando hacen bebés y dejan a una madre joven para ser un papi ”.

¿Será una indirecta al futbolista que revela el verdadero motivo de su separación?.





¿Qué pasó con el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo?

Su polémica y abrupta separación sorprendió a Chollywood y dejó con dudas a todos, pues hasta hace poco la pareja se dejó ver enamorada en las redes sociales. Sin embargo, cada movimiento de los personajes a provocado controversia, especialmente el acercamiento de Ale Venturo a Melissa Paredes y Anthony Aranda. Además, la empresaria mencionó a los medios de comunicación que la relación se había debilitado tras el ampay de deportista bailando con un joven en Piura.

Abogado Ale Venturo se pronuncia

TE PUEDE INTERESAR