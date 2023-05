¿Se veía venir? Ale Venturo y Rodrigo Cuba estarían atravesando una dura crisis de pareja, pues la rubia sorprendió a todos sus seguidores al borrar todas las fotos de sus redes sociales en las que se lucía con el ‘Gato’ Cuba y de la misma forma, el futbolista editó su dedicatoria por el Día de la Madre y excluyó a la madre de su última hija.

Las drásticas decisiones de la pareja han sorprendido a todos, pues hace tan solo unos días ambos demostraban su amor en redes sociales. Sin embargo, Ale Venturo publicó a través de sus historias de Instagram un emotivo post que daría a entender que las cosas no habrían estado bien en la pareja.

El emotivo post de Ale Venturo

El video publicado por Ale Venturo está en ingles y subtitulado en el mismo idioma, pero la traducción habla sobre no sentirse cómoda o descuidada en una relación. Aquí te dejamos el mensaje traducido.

“ Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu ”, se escucha en el post de Ale Venturo.





TE PUEDE INTERESAR