¡Fuego! Jefferson Farfán deja en claro que tomará acciones legales contra cualquier persona que diga “mentiras” contra él, pues mientras que está a la espera del veredicto del juicio que tiene contra Magaly Medina, el futbolista denunció a la excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía por difamación, luego de que ella anunciara que tenía una supuesta relación sentimental con la ‘Foquita’, el pelotero le exige a su presunta ex pareja la suma de un millón de soles.

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ mostró en la ‘promo’ de su show la denuncia presentada por Jefferson Farfán contra Olenka Mejía. La controversia habría iniciado cuando la ex cuñada de la ‘Yaha’ afirmara en redes sociales que mantenía una relación con el futbolista pero que aún era muy pronto para oficializarla en los medios de comunicación.





Olenka Mejía le responde a Jefferson Farfán

Olenka Mejía estuvo frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para anunciar que no tiene miedo ante la denuncia de su supuesta ex pareja, pues asegura tener pruebas que respaldarían su romance con Jefferson Farfán. La ex cuñada de Yahaira Plasencia se mostró bastante molesta por la querella en su contra y volvió a confirmar que sí tuvieron una relación. “ En su momento, sí ”, expresó.

“ Tengo pruebas que me respaldan, yo nunca lo difamé ”, se le escucha decir a Olenka Mejía, quien se defenderá con los chats que tuvo con el futbolista.





Jefferson Farfán es criticado por denuncia contra Olenka Mejía

Tras anunciarse el caso en la ‘promo’ de ‘Amor y Fuego’ los usuarios de redes sociales no tomaron nada bien las acciones de Jefferson y criticaron duramente al futbolista por estar involucrado en una nuevo y mediático escándalo con una nueva demanda de difamación.

“Pide un millón.... esta misión imposible.”, “Farfán como ya no juega quiere sacarle plata a sus ex”. “Este tipo me cae re mal… y no solo por esto, sino porque es un pedante”, “Ese tipo que quiere vivir de denuncias, como sea quiere ser figuretti”, son algunos de los comentarios que se leen.

Usuarios critican a Jefferson Farfán por denunciar a Olenka Mejía





