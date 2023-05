Estamos a pocos días de que se emita un veredicto por la denuncia que hizo el futbolista peruano Jefferson Farfán contra la conductora de espectáculos Magaly Medina, en medio de la especulación por el polémico caso el pelotero compartió en sus historias de Instagram un peculiar mensaje que sería una indirecta contra la ‘Urraca’.

Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para mandar un fuerte mensaje y dejar en claro que él conocer toda la “verdad” en medio de las mentiras que algunas personas habrían salido a declarar.

El exfutbolista peruano, hace poco habría desmintió a Magaly Medina a través de un comunicado oficial en el que explica que no hubo una vulneración al derecho de defensa de la “Urraca”.

Aunque en su publicación en Instagram no se puede leer ningún nombre por lo que no podríamos decir que está dirigido a Magaly, pues la ‘Foquita’ ha estado últimamente en “discusiones” con sus ex parejas Yahaira Plasencia y Melissa Klug.

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

Como se explicó el futbolista publicó en su historia de Instagram un contundente mensaje en que habla sobre conocer la verdad antes las acusaciones de otras personas. “ Me gusta oír las mentiras, cuando sé toda la verdad ”, compartió el ex seleccionado nacional.

Jefferson Farfán habría respondido a Magaly

TE PUEDE INTERESAR