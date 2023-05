Las noticias del martes 23 de mayo tocaron el tema de Magaly Medina debido a una sentencia que se leería oficialmente este 30 de mayo por una demanda impuesta en su contra por parte de Jefferson Farfán quien la acusa de difamación.

Durante su programa, Magaly Medina denunció públicamente que la jueza encargada del caso no le está permitiendo defenderse y el conductor de espectáculos, Samuel Suárez no tardó en reaccionar a lo sucedido: “De que la quieren fregar, la quieren fregar hace tiempo, es más, mucha gente del espectáculo le encantaría verla presa”.

El popular ‘Samu’ no perdió la oportunidad para aclararles a los personajes de la farándula que grabarlos en la calle no es vulnerar su privacidad: “Oye si ella graba algo en la vía pública no es delito, entonces van a tener que demostrar muchas cosas y ojalá que las autoridades sean correctas también para decir si realmente hay delito de por medio”.

Finalmente, el conductor de ‘Instarandula’ se mostró seguro de que la ‘urraca’ saldría bien librada de esto porque no se quedaría de brazos cruzados: “Si alguien tiene huevos para enfrentarse a los grandes es Magaly”.

