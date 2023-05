Fuerte y claro. Magaly Medina no se calló nada y se refirió a la demanda que le entabló Jefferson Farfán por difamación y por haber presuntamente vulnerado su privacidad al utilizar un drone para grabar el interior de su casa y así poder obtener imágenes de su entonces romance con Yahaira Plasencia

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ sostuvo que a lo largo del juicio, su abogado Iván Paredes ha tenido una serie de percances provenientes del mismo Poder Judicial que no la permiten defenderse, y ante ello, estaría pensando en tomar acciones legales contra la jueza encargada de dictar dicha sentencia.

“Dr., yo sé que a usted no le gusta mucho en estos casos acudir ante la OCMA, pero yo creo que en este caso deberíamos de hacerlo”, comenzó diciendo la periodista. “Sí Magaly, deberíamos hacerlo. Mañana estaremos presentando nuestra queja contra la jueza porque esto es demasiado irregular”, respondió rápidamente su defensa.

Por otra parte, la figura de ATV señaló que actualmente considera que existe una “conducta disfuncional” por parte de la especialista encargada del juicio con Farfán, dejando entrever que habría cierta “prisa” por dictar una sentencia a favor de Jefferson Farfán.

“ Disculpen ustedes que me he tomado cinco minutos, pero a mí no me gustan las injusticias, ni desigualdades”, sentenció Medina.

